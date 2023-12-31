Beşiktaş forması giymişti: Mohamed Elneny'ye Süper Lig'den 3 talip!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'ye 3 Süper Lig kulübünün ilgisi olduğu ileri sürüldü.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Mohamed Elneny transferinde karşı karşıya geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu ekipler arasından Trabzonspor'un Mısırlı futbolcuya somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı.
Mohamed Elneny (sağda)
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırdığı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi, Elneny'nin transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.
Mohamed Elneny, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
Arsenal'da bu sezon sadece 4 maçta süre bulabilen deneyimli oyuncunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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