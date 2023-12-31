Süper Kupa ne zaman oynanacak? İşte öne çıkan iki tarih!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:39

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:39

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, cuma akşamı Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geleceklerdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanması planlanan müsabaka öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü de harekete geçirmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray maça Atatürk tişörtü ile çıkmak istemiş fakat Suudi Arabistan yönetiminin buna izin vermediği belirtilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, yetkililerle bu krizi çözmek adına görüşmelerde bulundu.

SÜPER KUPA ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı vurgulanmıştı. Takımların sahaya Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteğinin ise çözüme kavuşturulması bekleniyordu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştirdi. Ancak zirveden maç için olumlu sonuç çıkmadı ve kulüpler sahaya çıkmayı reddederek Türkiye'ye döndü.

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNATILACAK?

Bu gelişmeler sonrasında ise 'Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?' sorusu akıllara geldi.

Fanatik'in haberine göre, yeni yılın ilk ayıyla birlikte takımlar, yoğun bir maç temposuna girecekler. Bu süreçte Süper Kupa Finali için ocak ayının sonu ile şubat ayının başında bir boşluk gözüküyor. Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek. Mart ayı da dolu ve son haftası milli ara var.

Takımlarımız Avrupa’dan elenirlerse, nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde, Süper Kupa oynatılabilir.