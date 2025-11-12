Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta 5. galibiyet!

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 7. hafta maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk etti.
BJK GAİN Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 97-83 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, grupta 5. galibiyetini aldı. Dolomiti Energia ise grupta 4. mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Türk Telekom'a konuk olacak. Dolomiti Energia ise Chemnitz 99'u ağırlayacak.
1. çeyrek: 24-31
Devre: 45-50
3. çeyrek: 76-63
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Öte yandan maç öncesi, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.