Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu!

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."