Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu!

4.05.2026 19:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi sakatlanan 29 yaşındaki Milot Rashica'nın son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #Milot Rashica

İlgili Haberler

Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber!
Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de sakatlanan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin son durumu ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu'ndan kümede kalma açıklaması: 'Diğer takımlara göre daha avantajlıyız'
Emre Belözoğlu'ndan kümede kalma açıklaması: 'Diğer takımlara göre daha avantajlıyız' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir futbol zirvesinde açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, kümede kalma yolunda son 2 haftaya avantajlı girdiklerini ve bunu koruyacak güçte olduklarını söyledi.
Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı!
Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı! Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.