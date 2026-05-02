Fatih Tekke'den Beşiktaş ve Türkiye Kupası yorumu

2.05.2026 23:10:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1'lik Göztepe maçının ardından Beşiktaş maçı ve Türkiye Kupası'nda oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİLEDİK"

"Futbol çok enteresan ama şunu söyleyeyim; taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi çok istiyorduk. İkinci yarı mücadele, istek, arzu, son dakikadaki golle 1 puan işin dolu tarafı, değerli. 3'üncülüğü garantilemiş olduk. Bunu çok daha önce garantilemeliydik. Bu çocuklar bu işi yaptı.

 İlk yarı aslında, futbol enteresan diyorum ya, önce onları düzenli oynamaya ittik, bu bizim lehimize gibi düşünmüştüm, aleyhimize oldu. Gayet iyi oynadılar ilk yarı. Ciddi hatalardan pozisyon ve gol verdik. 10 kişi kaldıktan sonra yapacağınız... Stoper yok falan filan bir sürü eksik. Bu sefer kaostan üretmemiz gerektiğini, ona göre bir formasyon ve çok riskliydi. Duran toplar, fauller, kornerler... Gol de öyle geldi. 1 puan almış olduk. Yani iş aslında tersine döndü. Biraz ikinci topa oynadık devamlı. Başka şansımız yoktu."

"BEŞİKTAŞ MAÇINA KADAR DİNLENECEĞİZ"

"Geçen hafta da böyleydi. İlk yarı kötü, ikinci yarı daha iyi. Oyuncuların bazen fiziksel durumları da ligin sonu, çok etki etmeniz mümkün değil. Ligin başındaki koşullar itibarıyla buraya kadar geldik. Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım. Hasar aldığımız durumlar var. Hem Mustafa hem Pina cezalı, iki bek yok. Stoper de yok.

Her maçı kazanmak için oynayacağız. İkincilik hedefi devam ediyor ama öncelik kupa finali.

Sezon boyunca eksikleri yaşadık. Konuştuk, söyledik. Bazen orta sahada yaşadık. Bu sene özelinde söylemem gereken; ön hattan özellikle bazı mevkilerden istediğimizin altında performans aldık. Koşullar ve gerçekçi durumlar var, kolay değil. Bu seneyi daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bu taraftarımıza tekrar bir umut verdi. Bu çok önemli. Kızgınlıkla eleştiriyorlar, önemli değil. Kastım şu; olabilir miydik, olabilirdik gibi gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler, hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Bu sene çok çok iyi iş çıkardık. Şimdi Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz ama birinci hedef yarı finali geçmek."

