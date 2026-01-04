Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.01.2026 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi oynanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak. 

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe beko #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars için sakatlık açıklaması! Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Beko, yılı galibiyetle kapattı!
Fenerbahçe Beko, yılı galibiyetle kapattı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında kazandı!
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında kazandı! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia'yı deplasmanda 108-93 mağlup etti.