Galatasaray'ın rakibi Liverpool FA Cup'ta çeyrek finalde!

7.03.2026 09:30:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5. Tur maçında Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mücadelede golleri Liverpool'da 51. dakikada Andrew Robertson, 53. dakikada Muhammed Salah, 74. dakikada Curtis Jones; Wolverhampton'da 90+1 dakikada Hee-chan Hwang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arne Slot'un öğrencileri kupada adını çeyrek finale yazdırdı. Rob Edwards'ın öğrencileri ise organizasyona veda etti.

FA Cup'ta çeyrek final kurası 7-8-9 Mart'ta oynanacak maçlardan sonra çekilecek.

10 MART'TA RAKİP GALATASARAY

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

