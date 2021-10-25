Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:55
Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 20.00'da Beşiktaş, Galatasaray'a ev sahipliği yapacak. 

Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadelede, VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev alacak.



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