Beşiktaş - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş gözünü Süper Lig'de çevirdi. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, GZT Giresunpor karşısında çıkış arıyor.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam GZT Giresunspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.
MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Vida-Umut, Souza, Ghezzal-Pjanic-Can-Larin, Batshuayi.
Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.
Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.
Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş kamp kadrosunda 4 isim yer almayacak.
- Salih Uçan
- Rıdvan Yılmaz
- Gökhan Töre
- Serdar Saatçı
İlgili Haberler
- Juventus'a 'mali işlemlerde usulsüzlük' soruşturması
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması