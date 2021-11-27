Beşiktaş - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:59

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Vida-Umut, Souza, Ghezzal-Pjanic-Can-Larin, Batshuayi.

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş kamp kadrosunda 4 isim yer almayacak.

- Salih Uçan

- Rıdvan Yılmaz

- Gökhan Töre

- Serdar Saatçı