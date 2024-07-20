Beşiktaş hazırlık maçınca gövde gösterisi yaptı!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:33

Güncelleme: 20.07.2024 - 21:33

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaştı.

Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.

CIRO IMMOBILE SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.