Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Beşiktaş, Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında rakibini 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 18:26
Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
Abone Ol google-news

Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken Maçın ilk golünü konuk ekip İstanbulspor adında 26. dakikada Modestas Vorobjovas kaydetti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise 74. dakikada Enes Çinemre ve 85. dakikada Cenk Tosun kaydetti. 

OXLADE CHAMBERLAIN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, uzun bir aranın ardından sahalara geri döndü.

21 Aralık 2023'te oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan İngiliz oyuncu, yaklaşık 3.5 ayın ardından ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmiş oldu.


beşiktaş haberleri hazırlık maçı haberleri istanbulspor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!
Canlı yayınında Ekrem İmamoğlu’na ölüm tehdidi!

Canlı yayınında Ekrem İmamoğlu’na ölüm tehdidi!
Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...

Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...
Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?

Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı