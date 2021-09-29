Beşiktaş HDI Sigorta'nın 2 sporcusu gıdadan zehirlendi
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden takımın, bugünkü maça çıkmayacağı bildirildi.
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen turnuvanın takımlarından Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu gıda zehirlenmesi geçirdi.
15. Erciyes Kupası Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın 2 oyuncusunun gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15'te oynanacak Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı ile devam edecek. 30 Eylül programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacak." ifadeleri aktarıldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- 'Enayi çok olunca biz ne yapalım'
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- Ekiplerin arasına katılıp kendini aradı