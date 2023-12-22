Beşiktaş için flaş teknik direktör iddiası! Ole Gunnar Solskjaer...
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik direktörlük için son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başladığı iddia edildi.
Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, takım başına kimin geçeceği merak konusuydu. Siyah beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e teklifini iletti.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, Norveçli hocaya 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
Solskjaer son olarak Manchester United'ın başında çıktığı 149 maça çıktı. 50 yaşındaki teknik adam bu maçlarda 1.79 puan ortalaması yakaladı. 2021'de Manchester United'dan ayrılan Norveçli teknik adam, son 2 yıldır takım çalıştırmıyor.
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