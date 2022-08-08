Beşiktaş için Konrad de la Fuente gelişmesi

Marsilya'nın, Konrad de La Fuente'nin kiralık transferi için Real Valladolid ile anlaşma sağlayamadı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu için şu an Beşiktaş ve Olympiakos'un görüşme yaptığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:47
Beşiktaş için Konrad de la Fuente gelişmesi
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Konrad de la Fuente için yeni bir gelişme yaşandı.

Sporx'in haberine göre, Marsilya'nın 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Real Valladolid ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Amerikalı futbolcunun Beşiktaş ve Olympiakos'tan birine transfer olabileceği ifade edildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncu için Marsilya ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Konrad de la Fuente, Marsilya'da 23 maçta sahaya çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asitlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Amerikalı kanat oyuncusunun Marsilya 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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