Beşiktaş için Rusya'dan transfer açıklaması: 'Doğru!'
Lokomotiv forması giyen Dmitri Barinov için menajeri Pavel Banatin açıklamalarda bulundu. Banatin, oyuncusuna Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu doğruladı.
Beşiktaş, Lokomotiv forması giyen orta saha Dmitri Barinov ile ilgileniyor.
Rus basınına konuşuna 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Pavel Banatin, oyuncusuna Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu doğruladı.
Banatin, "Evet, doğru Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.
Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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