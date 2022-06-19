Beşiktaş için Wout Weghorst'ta karar günü

19 Haziran 2022 Pazar, 16:46

Wout Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun cevabını bekliyor.

Burnley'den ayrılacak olan Hollandalı forvet, siyah-beyazlı yönetimle 5 gün önce yaptığı görüşmede karar vermek için süre istemişti. Weghorst cevabını bugün Beşiktaş'a iletecek.

29 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlıların teklifini kabul etmesi halinde 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Yıllık 2.7 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş, sözleşmesindeki madde nedeniyle Hollandalı forvet için kiralama bedeli ödemeyecek.

Weghorst Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşsa da Eintracht Frankfurt ve Borissia Dortmund'dan aldığı teklifler sonrası düşünmek için süre istemişti.