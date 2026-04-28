Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş ile anılıyordu: Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba kararı!

Beşiktaş ile anılıyordu: Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba kararı!

28.04.2026 22:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş ile anılıyordu: Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in 27 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncusu Edmond Tapsoba ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Bayer Leverkusen'in, savunmanın kilit isimlerinden Edmond Tapsoba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Leverkusen yönetimi, yıldız stoperin maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Yeni kontratla birlikte Tapsoba'nın, kulüp içinde bir savunma oyuncusu için en yüksek maaş seviyesine ulaşacağı belirtildi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET

Öte yandan Alman temsilcisinin, Premier Lig'den gelen 40 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun takımda kalmasına karar verdiği ifade edildi.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Edmond Tapsoba'yı transfer listesine aldığı iddia edilmişti.

İlgili Konular: #transfer #Bayer Leverkusen #Edmond Tapsoba

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama!
Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Tedesco, "Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı! Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, çalışmalara başladı.
Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtları yayımlandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasının oynanan maçlardaki VAR konuşmalarını açıkladı.