Beşiktaş ile anılıyordu: Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba kararı!

Bayer Leverkusen'in, savunmanın kilit isimlerinden Edmond Tapsoba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Leverkusen yönetimi, yıldız stoperin maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Yeni kontratla birlikte Tapsoba'nın, kulüp içinde bir savunma oyuncusu için en yüksek maaş seviyesine ulaşacağı belirtildi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET

Öte yandan Alman temsilcisinin, Premier Lig'den gelen 40 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun takımda kalmasına karar verdiği ifade edildi.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Edmond Tapsoba'yı transfer listesine aldığı iddia edilmişti.