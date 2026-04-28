Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman basınından Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor."

"SÖZLEŞMEMİ UZATMA GÖRÜŞMELERİ YAPARKEN..."

"Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdi ise ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı."

"Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir."

"FENERBAHÇE'YE DUA EDECEĞİM ÇÜNKÜ..."

"İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar."

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir."