Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.04.2026 21:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, çalışmalara başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı futbolcular, dünü izinli geçirdi.

TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Kulübün açıklamasına göre bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmana Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ev sahipliği yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor mücadelesi hazırlıklarına çarşamba günü saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla sürdürecek.

İlgili Konular: #galatasaray #süper lig #samsunspor

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Tedesco, "Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtları yayımlandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasının oynanan maçlardaki VAR konuşmalarını açıkladı.
Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings ile yollar ayrıldı! Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki ABD'li oyuncu Will Cummings ile yolların ayrıldığını duyurdu.