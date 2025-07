Beşiktaş ile anlaşamamıştı... Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la sözleşme imzalaması son anda iptal olan, Bright Osayi Samuel'in yeni adresi belli oldu.

Geçen sezon Championship'e yükselen Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi Osayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osayi'nin Beşiktaş'a transferi babasının son andaki istekleri yüzünden iptal olmuştu.

We are delighted to confirm the signing of Bright Osayi-Samuel. 🖊️



The 27-year-old joins us following the expiry of his contract with Fenerbahce and has put pen to paper on a three-year deal.