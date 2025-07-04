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Beşiktaş ile anlaşamamıştı... Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile anlaşamamıştı... Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu!

4.07.2025 11:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş ile anlaşamamıştı... Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Championship ekiplerinden Birmingham City, Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la sözleşme imzalaması son anda iptal olan, Bright Osayi Samuel'in yeni adresi belli oldu.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon Championship'e yükselen Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi Osayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osayi'nin Beşiktaş'a transferi babasının son andaki istekleri yüzünden iptal olmuştu.


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