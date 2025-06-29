Beşiktaş ile anlaşamamıştı... Osayi-Samuel'e sürpriz talip!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün yaptığı açıklamada Nijeryalı oyuncu hakkında "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün çıkan haberlerde de siyah beyazlı kulübün, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaktan tam anlamıyla vazgeçtiği ve masadan kalktığı ileri sürüldü.

Bright Osayi-Samuel'in transferiyle ilgili son dakika haberi ise İngiltere'den geldi.

Football Insider'ın haberine göre; İngiltere Leauge One'da (3. Lig) şampiyon olarak Championship'e yükselen Birmingham City, Nijeryalı sağ beki kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

İngiliz kulübünün, Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesi üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Gelecek sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesi verecek olan Birmingham, Osayi Samuel'i kadro planlaması açısından önemli bir transfer olarak görüyor.



