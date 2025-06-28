Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi askıya alındı!

Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi askıya alındı!

28.06.2025 18:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi askıya alındı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

İlgili Konular: #beşiktaş #bright osayi samuel #serdal adalı

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ayrılık yakınlaşıyor!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ayrılık yakınlaşıyor! Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile, Bologna'ya transfer olmaya bir adım uzaklıkta.
Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Futbolcular çeşitli branşlarda muayene edilerek efor ve akciğer testlerinden geçti.
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: İşte ilk açıklama...
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: İşte ilk açıklama... Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı 24 yaşındaki Çek futbolcu David Jurasek, İstanbul'a geldi.