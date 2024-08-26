Beşiktaş ile yollar ayrılmıştı: Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Hırvat oyuncu Ante Rebic, İtalya Serie A kulübü Lecce ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu.
REBİC, LECCE'YE İMZA ATTI
İtalyan ekibi Lecce, 30 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
23 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Hırvat oyuncu Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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