Beşiktaş ile yollar ayrılmıştı: Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Hırvat oyuncu Ante Rebic, İtalya Serie A kulübü Lecce ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 23:26
Beşiktaş ile yollar ayrılmıştı: Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu!
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu.

REBİC, LECCE'YE İMZA ATTI

İtalyan ekibi Lecce, 30 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Hırvat oyuncu Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.


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