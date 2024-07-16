Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Emirhan Delibaş'ın yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 22:41

Güncelleme: 16.07.2024 - 22:41

Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesin karşılıklı feshedilen Emirhan'ın yeni takımı resmen belli oldu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük, genç oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan ve Süper Lig tecrübesi edinen Emirhan Delibaş, 2022-23 sezonunda Göztepe'de kiralık olarak oynadı. Yeni transferimiz, alt yaş kategorilerinde 5 kez Ay-Yıldızlı milli formamızı sırtına geçirdi" ifadeleri kullanıldı.