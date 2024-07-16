Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, milli oyuncu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı. Syah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 00:08
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı!
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda paylaşımı yaptı.

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİASI

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Tosun'un sarı-lacivertli takıma transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giyerken 96 gol ve 30 asist katkısı yaptı.


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