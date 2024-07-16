Beşiktaş'ta 2 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen genç futbolcular Ahmet Gülay'ı Balıkesirspor'a; Berkay Kençtemur'u ise Serik Belediyespor'a gönderdi.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:45
Beşiktaş'ta 2 futbolcu ile yollar ayrıldı!
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Gülay’ın nihai transferi hususunda Balıkesirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmet Gülay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Profesyonel futbolcumuz Berkay Kençtemur’un nihai transferi hususunda Serik Belediyespor’la anlaşmaya varılmıştır. Berkay Kençtemur’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Sol bek pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki oyuncu Ahmet Gülay, geçen sezon ilk yarıyı Aliağa FK'da geçirirken devre arası transfer döneminde ise Alanya Kestelspor'a kiralık olarak imza atmıştı. 19 yaşındaki ön libero Berkay Kençtemur ise siyah-beyazlı ekibin U19 takımında sezonu tamamlamıştı.


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