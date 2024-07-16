Beşiktaş'tan Galatasaray'a Süper Kupa tepkisi: 'Anlamsız'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 20:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 20:40

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Radyospor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı yönetici, transfer çalışmaları ve Galatasaray'ın Süper Kupa ile ilgili tepkisine yanıt verdi.

Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Gedson ile ilgilendi ve hatta teklif de yaptı. Ama bazı menajerlerin araya girmesiyle iş bozuldu. Burnumuza pis kokular gelmeye başladı. Zenit de bizim gibi düşündü ve transer askıya alındı."

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfere şu an 'es' veriyoruz. Beşiktaş 5-6 sezondur iskelet kadrosuyla kampa gidememiştir. İlk defa bu sene böyle oldu. Şimdilik transfere es verdik."

"Masuaku ile devam ediyoruz ama bir teklif gelmesi halinde değerlendireceğiz."

"ÇOK KÖTÜ SEZON GEÇİRDİ"

"Maalesef, son 3 sezondur Beşiktaş hem mali hem de teknik anlamda çok kötü sezon geçirdi. Fikret Orman döneminde Beşiktaş hep en öndeydi ama bu maalesef tersine döndü. Biz bu sezon gerek devre arası, gerek de yazın aldığımız oyuncularla üzerimizdeki ölü toprağını kaldırdık. İlerleyen süreçlerde Beşiktaş çok fazla konuşulacağını düşünüyorum."

"Taraftara zevk veren, yarıştan kopmayan ve şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan bir Beşiktaş hayal ediyorum. Bunun için de böyle bir kadro yapılanmasına gittik. Takviyeler de devam edecek. Beşiktaş taraftarı çektiği ızdırabı unutacak."

"GALATASARAY'IN ANLAMSIZ TEPKİSİ..."

"Biz de talep ettik TFF de orayı gösterdi. Karşılıklı bir şey oldu. Galatasaray'ın da burada anlamsız bir tepkisi oldu. İki İstanbul takımı için en makul yer Olimpiyat'tı. 3 Ağustos'ta oynanması bizi rahatsız etti biraz. Geçen sene bira zdaha geç oynandı. Beşiktaş sıfırdan bir kadro kurdu ama Galatasaray'ın hazır bir kadrosu var. Bizim için fark etmez ama çıkıp aslanlar gibi oynayacağız."

TFF SEÇİMİ AÇIKLAMASI

"Beşiktaş yönetimi bu konuda bağımsız bir durumda. Geçen sezonki bu kaotik ortamın tekrarlanmamasını istiyoruz. Kongrede oy kullanacağız."