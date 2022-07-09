Beşiktaş, ilk hazırlık maçında galip!
Yeni sezon hazırlıklarının sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Alman ekip Werder Bremen'i mağlup etti.
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Tivoli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ilk gol, 48. dakikada Eren Dinkçi'den geldi ve Werder Bremen 1-0 öne geçti.
68. dakikada Beşiktaş'ın penaltısını gole çeviren Salih Uçan, skoru 1-1'e getirdi.
GENÇ OYUNCUDAN GALİBİYET GOLÜ
77. dakikada Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç forveti Oğuzhan Akgün, Werder Bremen ağlarını havalandırdı ve skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Beşiktaş, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı:
17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
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