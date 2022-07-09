Beşiktaş, ilk hazırlık maçında galip!

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Alman ekip Werder Bremen'i mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:00
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında galip!
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Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Tivoli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ilk gol, 48. dakikada Eren Dinkçi'den geldi ve Werder Bremen 1-0 öne geçti.

68. dakikada Beşiktaş'ın penaltısını gole çeviren Salih Uçan, skoru 1-1'e getirdi.

GENÇ OYUNCUDAN GALİBİYET GOLÜ

77. dakikada Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç forveti Oğuzhan Akgün, Werder Bremen ağlarını havalandırdı ve skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Beşiktaş, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)


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