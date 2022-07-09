Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na dev zam yapılacak
Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'na gelen transfer tekliflerini reddetti. 21 yaşındaki kaleci ile yeni kontrat imzalanarak takımda tutulacak.
Beşiktaş, gelen tekliflerin yetersiz kalması sonrası Ersin Destanoğlu ile devam kararı aldı.
Sözcü'nün haberine göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 21 yaşındaki file bekçisinin yıllık ücretine ciddi bir zam yapılacak. Destanoğlu'nun sözleşmesi, 2025'e kadar uzatılacak.
Beşiktaş ile A Takım'daki ilk maçına 2020 Haziran'ında çıkan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın idaresinde birinci kaleci oldu.
A Milli Takım rotasyonuna da giren genç kaleci Beşiktaş formasıyla 85 maça çıktı, biri lig şampiyonluğu olmak üzere üç kupa kazandı.
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