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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı: 2 yıldız isim yer almadı!

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı: 2 yıldız isim yer almadı!

4.07.2025 14:41:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı: 2 yıldız isim yer almadı!

Beşiktaş, Avusturya kampı kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlı ekibin kamp kadrosunda iki isim yer almadı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Kamp kadrosuna takımdan ayrılması beklenen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain dahil edilmedi.

Siyah-beyazlılar, kamp için bugün özel uçakla Avusturya'nın Bad Erlach kasabasına gidecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu.


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