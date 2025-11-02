Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İstiklal Marşı'yla başlayan kongre, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunmasıyla devam etti.

Faaliyetlerin okunmasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşmasını gerçekleştirdi.

Adalı'nın konuşması bittikten sonra denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasına geçildi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda güncel borç açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün güncel borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu belirtildi.