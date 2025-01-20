Dele Alli, İtalyan ekibine imza atıyor!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:16

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:16

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli, İtalya'nın Coma takımına transfer olmak üzere.

Sunday Times'ın haberine göre; bir süredir Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como ile antrenmanlara çıkan İngiliz yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son olarak iki yıl önce resmi bir maça çıkan Dele Alli, Everton ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana bonservisini elinde bulunduruyor.

15 MAÇTA 3 GOL

2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alli, siyah beyazlılarda 15 maça çıktı ve 3 gol attı.