Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

23.05.2026 10:11:00
Cumhuriyet Spor
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası Beşiktaş, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

Braga

Olympiacos

Kopenhag

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Karabağ

Maccabi

Anderlecht

Pafos

Rangers

Celtic

Midtjylland

Kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek. Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 6-0 yendi.
Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William, UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş Park'ta izledi. Prens William, zafere ulaşan İngiliz ekibini tebrik etti.