Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası Beşiktaş, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:
Braga
Olympiacos
Kopenhag
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Karabağ
Maccabi
Anderlecht
Pafos
Rangers
Celtic
Midtjylland
Kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek. Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.