UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş Park'ta izleyen Prens William'dan Aston Villa'ya tebrik

21.05.2026 10:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William, UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş Park'ta izledi. Prens William, zafere ulaşan İngiliz ekibini tebrik etti.

Galler Prensi William, UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek için Beşiktaş Park'a geldi. Freiburg - Aston Villa arasında oynanan finali İngiliz ekibi, 3-0'lık net skorla kazandı. Sıkı bir Aston Villa taraftarı olan Prens William maçın ardından İngiliz ekibini tebrik etti.

Prens William, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem bir gece! Oyunculara,  takıma, personele ve kulüple bağlantılı herkese büyük tebrikler! Son Avrupa kupasının üzerinden 44 yıl geçti! Özel bir tebrik de uzun süre sakat olan ve takımdan ayrı kalan Boubacar Kamara'ya. Bu takımın temellerini atmada yardımcı oldu."

Aston Villa'nın gollerine sevinen Prens William, şampiyonluğun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

UEFA Avrupa Ligi finalindeki büyük fedakarlık maç sonu ortaya çıktı: Kırık parmakla oynadı UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 44 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanan Aston Villa'nın deneyimli kalecisi Emiliano Martinez, parmağındaki kırıkla maça çıktığını söyledi.
Avrupa Ligi'nin efsanesi: Unai Emery kendi rekorunu geliştirdi İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.
Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster'den Avrupa Ligi finali açıklaması: 'Beklediğimiz gibi olmadı' Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçı sonrası konuştu.