UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş Park'ta izleyen Prens William'dan Aston Villa'ya tebrik

Galler Prensi William, UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek için Beşiktaş Park'a geldi. Freiburg - Aston Villa arasında oynanan finali İngiliz ekibi, 3-0'lık net skorla kazandı. Sıkı bir Aston Villa taraftarı olan Prens William maçın ardından İngiliz ekibini tebrik etti.

Prens William, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem bir gece! Oyunculara, takıma, personele ve kulüple bağlantılı herkese büyük tebrikler! Son Avrupa kupasının üzerinden 44 yıl geçti! Özel bir tebrik de uzun süre sakat olan ve takımdan ayrı kalan Boubacar Kamara'ya. Bu takımın temellerini atmada yardımcı oldu."

Aston Villa'nın gollerine sevinen Prens William, şampiyonluğun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.