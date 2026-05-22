Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Benim için bir onur ancak...'

Arda Turan'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Benim için bir onur ancak...'

22.05.2026 13:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Benim için bir onur ancak...'

Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında Arda Turan'a Beşiktaş iddiaları soruldu. Turan, iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş ile anılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #arda turan #Shakhtar Donetsk

İlgili Haberler

Karşılaşma üç kez durduruldu: Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı!
Karşılaşma üç kez durduruldu: Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Ukrayna Premier Lig'inde oynanan Shakhtar Donetsk - Obolon Kiev mücadelesi, hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez durdu.
Arda Turan'dan ilk sezonunda tarihi başarı: Ukrayna Premier Lig'de şampiyon Shakhtar Donetsk
Arda Turan'dan ilk sezonunda tarihi başarı: Ukrayna Premier Lig'de şampiyon Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı açıkladı
Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı açıkladı Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan, şampiyonluk maçının ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.