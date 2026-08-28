Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Paylaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

28.08.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın kura öncesi hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri netleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü Monako'da yapılacak.

TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş da yer alacak. Siyah-beyazlılar, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın resmi açıklamasına göre kura töreni Monaco'da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek.

Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

BEŞİKTAŞ'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Kuraya 4. torbadan katılacak Beşiktaş'ın özellikle ilk torbadan gelebilecek rakipleri dikkat çekiyor. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus ve Milan gibi Avrupa'nın önemli ekipleri ilk torbada bulunuyor.

Siyah-beyazlıların kendi torbasında ise Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Girit, Lilleström, Levski Sofya ve Ararat-Armenia yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

1. TORBA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

2. TORBA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union Saint-Gilloise

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

3. TORBA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonia

Celta Vigo

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

4. TORBA

Hoffenheim

Beşiktaş

Torreense

Hapoel Beer Sheva

NEC Nijmegen

OFI Girit

Lilleström

Levski Sofya

Ararat-Armenia

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinin yanı sıra hangi karşılaşmaları sahasında ve deplasmanda oynayacağı da belli olacak. Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün ise en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #kura çekimi

İlgili Haberler

Transferde mutlu son: Fabio Miretti, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Transferde mutlu son: Fabio Miretti, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti İstanbul'a geldi.
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: İşte yeni takımı...
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: İşte yeni takımı... Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ile yollar resmen ayrıldı. Alman futbolcunun yeni adresi Union Berlin oldu.
İlk maçın avantajıyla turladı: Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı
İlk maçın avantajıyla turladı: Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam skorda sağladığı 3-1'lik üstünlükle adını lig aşamasına yazdırdı.