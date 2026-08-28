Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü Monako'da yapılacak.
TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş da yer alacak. Siyah-beyazlılar, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın resmi açıklamasına göre kura töreni Monaco'da gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak.
UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek.
Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak.
Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.
BEŞİKTAŞ'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Kuraya 4. torbadan katılacak Beşiktaş'ın özellikle ilk torbadan gelebilecek rakipleri dikkat çekiyor. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus ve Milan gibi Avrupa'nın önemli ekipleri ilk torbada bulunuyor.
Siyah-beyazlıların kendi torbasında ise Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Girit, Lilleström, Levski Sofya ve Ararat-Armenia yer alıyor.
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI Girit
Lilleström
Levski Sofya
Ararat-Armenia
MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinin yanı sıra hangi karşılaşmaları sahasında ve deplasmanda oynayacağı da belli olacak. Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün ise en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.