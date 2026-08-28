Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş da yer alacak. Siyah-beyazlılar, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın resmi açıklamasına göre kura töreni Monaco'da gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi 'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü Monako'da yapılacak.

BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek.

Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.