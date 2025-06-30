Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'IN 188. YABANCI FUTBOLCUSU

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlıların transfer ettiği 188. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan 2025-2026 yaz transfer dönemine kadar 55 ülkeden toplam 187 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Jurasek, Beşiktaş'ın tarihindeki 188. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Çek sol bek, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezonki ilk transferi oldu.

ESKİ BENFİCALILAR, BEŞİKTAŞ'TA BİR ARAYA GELECEK

David Jurasek ile birlikte Benfica'dan yolu geçen 4 futbolcu, siyah-beyazlı forma altında buluşacak.

Portekizli futbolcular Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes'in yanı sıra Çek oyuncu David Jurasek, Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyecek.

BEŞİKTAŞ'IN TARİHİNDEKİ DÖRDÜNCÜ ÇEK OYUNCU

David Jurasek, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 4. Çek oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Çek futbolcular Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve Tomas Jun görev yapmıştı.

Jurasek, Temmuz 2008'de transfer edilen vatandaşları Sivok ve Zapotocny'nin ardından siyah-beyazlı formayı yaklaşık 17 yıl sonra giyecek ilk Çek oyuncu olacak.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Siyah-beyazlı takım, 66 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı.

Bu sıralamada Almanya 13 futbolcu ile ikinci, Portekiz ise 11 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYANLAR

Beşiktaş'ta başka ülke vatandaşı Türk asıllı 10 futbolcu da forma giydi.

Almanya pasaportu taşıyan Necat Aygün, Mustafa Doğan, Tolgay Arslan ve Can Bozdoğan; Avusturya vatandaşı Ekrem Dağ, Veli Kavlak, Ramazan Özcan ve Tanju Kayhan; Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Kaan Dobra ile İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Gökhan İnler, siyah-beyazlılarda oynadı.