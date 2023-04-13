Beşiktaş, İspanya'da gündem oldu
Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı özel maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen, Beşiktaş'ın konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 yendiği hazırlık maçı, İspanyol basınında geniş yer buldu.
Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında düzenlenen yardım organizasyonunda İspanyol basını, maçın skorundan daha çok organizasyonun önemini manşetlerine taşıdı.
Marca gazetesi, "Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir." ifadelerini kullandı.
Mundo Deportivo ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.
Sport gazetesi, "Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı." başlığını manşetine taşırken, AS ise "Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştı." bilgisini paylaştı.
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