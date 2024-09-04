Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı
Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
João Mário giriş yaptı! ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024
Beşiktaş'a hoş geldin Mário. ?? pic.twitter.com/9oqxh9cPwL
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
Portekizli futbolcu için bir video paylaşan Beşiktaş, videoda ise, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Joao Mario transferini bitirdi
- Arda Güler, büyük ödüle aday!
- Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!
- Fenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamladı!
- Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu
- Şenol Güneş'ten Trabzonspor açıklaması!
- Galatasaray'da ayrılık an meselesi...
- Mateo Kovacic kimdir?
- Inter taraftarları arasındaki kavgada 1 ölü, 1 yaralı
- Omar Colley'den Beşiktaş itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Törende yeni rektör yuhalandı!
- Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner sosyal medyada kapıştı
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- 'Kredi kartlarında taksit sayısı kaldırıldı'