Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:22

Güncelleme: 04.09.2024 - 20:22

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

João Mário giriş yaptı! ??



Beşiktaş'a hoş geldin Mário. ?? pic.twitter.com/9oqxh9cPwL — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Portekizli futbolcu için bir video paylaşan Beşiktaş, videoda ise, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadelerini kullandı.