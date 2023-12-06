Beşiktaş - Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 10. hafta maçında kendi evinde İtalyan ekip Joventut Badalona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:36
Beşiktaş - Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol BKT EuroCup A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, İtalya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - JOVENTUT BADALONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - JOVENTUT BADALONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Emlakjet, grubundaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 81-75 mağlup olmuştu.

Joventut Badalona ise kendi evinde ağırladığı Prometey Slobozhanske'yi 79-76 mağlup etmişti.


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