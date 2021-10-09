Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Zeynep Kerimoğlu'nu transfer etti

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:58

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, forvet Zeynep Kerimoğlu'nu kadroya dahil etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet Zeynep Kerimoğlu'nu transfer ettiği belirtilerek, "Zeynep Kerimoğlu'na Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dudulluspor formasıyla Kadınlar 2. Ligi'nde 10 maçta 27 gol atarak gol kraliçesi olan 18 yaşındaki futbolcu, 17 ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi.