Milli futbolcu Berat Özdemir'e sorulan soru tepki çekti

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:55

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Trabzonsporlu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir muhabir 23 yaşındaki futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.

Genç futbolcu soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.

Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği bu soru sosyal medyada büyük tepki çekti.

Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar da sosyal medya hesabından, "Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça!" diyerek tepkisini dile getirdi.