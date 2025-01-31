Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska'yı transfer etti

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki pasör çaprazı Julia Szczurowska'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska'yı transfer etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:24

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Julia Szczurowska'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Julia Szczurowska, daha öncesinde Volley Wroclaw, SMS PZPS Szczyrk, RC Cannes, Energa MKS Kalisz, Budowlani Lodz, Beziers Volley ve Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.


Etiketler: #beşiktaş #transfer #Julia Szczurowska
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