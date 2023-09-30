Beşiktaş kadroda değişime gidiyor
Adana Demirspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın ilk 11'inde değişiklikler olacak.
Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında beklenmedik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bu kez bir başka zorlu dış saha maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Konyaspor'a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar'da kadroda değişim yaşanacak. Adana Demirspor mücadelesine; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'yle çıkan Beşiktaş'ta 3 ismin değişmesi bekleniyor.
Sakatlık sorunu bulunan Mert Günok'un yerine Konya'da eldivenlerin Ersin Destanoğlu'na geçmesi planlanıyor. Stoperde Necip Uysal, kulübeye geçecek, Omar Colley'le beraber savunmada Eric Bailly forma giyecek. Gedson Fernandes'in hazır hale gelmesi halinde Alex Oxlade-Chamberlain'den formayı alması bekleniyor. Öte yandan Rachid Ghezzal-Milot Rashica değişimi de yaşanabilir.
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