Beşiktaş, Karagümrük ile yenişemedi!
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.
Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarına Antalya kampında devam edecek.
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