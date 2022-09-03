Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan Galatasaray Adası açıklaması: 'Yorgun mermi isabet etmiş'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 23:05

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Galatasaray Adası'na silahla ateş edilmesine ilişkin, ''Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda; 'yorgun mermi' olduğu düşünülen mermi ile camın dış kısmına gelen isabet sonucu camda deforme olduğu tespit edilmiştir'' açıklamasını yaptı.

Kaymakam Bakan, yazılı açıklamasında, bugün saat 09.30 sıralarında Galatasaray Adası'nın cam korkuluklarına isabet olduğu ihbarının bildirilmesi üzerine emniyet müdürlüğünce gerekli çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakan, ''Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda; 'yorgun mermi' olduğu düşünülen mermi ile camın dış kısmına gelen isabet sonucu camda deforme olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili emniyet müdürlüğümüzce gerekli adli ve idari tahkikata başlanmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Söz konusu olayı şiddetle kınıyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.