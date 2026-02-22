Beşiktaş kendi evinde çok rahat: Beşiktaş 4-0 Göztepe

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Beşiktaş 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Michael Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 43'e çıkarırken Göztepe ise 41 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Göztepe ise aynı gün kendi sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

Karşılaşmadan önemli anlar| Beşiktaş 4-0 Göztepe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

81' Beşiktaş'ta 2 oyuncu değişikliği: Asllani yerini Mustafa Hekimoğlu'na ve Orkun yerini Salih Uçan'a bıraktı.

79' Göztepe'de oyuncu değişikliği, Juan yerini Guilherme'ye bıraktı.

76' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği, Cerny yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

74' Cerny'nin pasında Oh, ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

74' GOL | Oh'un golü ile fark dörde çıktı.

72' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği: Emirhan Topçu sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Uduokhai oyuna dahil oldu

68' Göztepe'de iki oyuncu değişikliği birden Janderson yerini Jeferson'a ve Dennis yerini Musah Mohammed'e bıraktı.

66' SARI KART | Beşiktaş'ta Orkun sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düşüyor.

59' Orkun'un pasında sol kanattan topu sürerek ceza sahasına giren Olaitan kaleciyle hafif bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

59' GOL | Olaitan'ın golü ile fark üçe çıktı.

58' Göztepe'de Ogün ile Krastev oyundan çıkarken Arda Okan ile Antunes dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

44' Olaitan'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği ortaya Beşiktaşlı hiçbir futbolcu yetişemedi.

42' Beşiktaş yine paslaşarak ceza sahasına girdi ve Murillo aynı yerden şut denedi bu defa kaleci Lis izin vermedi.

36' Beşiktaş, paslarla girdiği Göztepe ceza sahasında, Asllani'nin sağ çapraza çıkardığı topa Murillo sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

36' GOL | Murillo'nun attığı gol ile fark ikiye çıktı.

16' SARI KART | Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sarı kart gördü.

16' SARI KART | Göztepe'de Heliton, peş peşe yaptığı faullerden sonra sarı kart gördü.

15' SARI KART | Beşiktaş'ta Ndidi, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

9' GOL | Ndidi'nin golü ile Beşiktaş öne geçiyor.

8' DİREK | Oh ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı Beşiktaş kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Orkun'un yerden şutu önce baraja sonra direğe çarpıp kornere gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.