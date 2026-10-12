Beşiktaş, Kocaelispor’u evinde Orkun ve Vlahovic’in golleriyle yendi

CERNY SAKATLANDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Orkun’un golünde asisti yapan Cerny, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Djalo da ikinci yarı öncesinde kısa süreli sakatlık yaşarken tedavisinin ardından maça devam etti.

MIRETTI İLK 11’DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, bu sezon ikinci kez Olaitan’ı yedek oturttu. İtalyan hoca, Olaitan’ın yerine orta sahada Fabio Miretti’yi ilk 11’de görevlendirdi. Miretti, ilk kez 11’de kendine yer buldu.

VLAHOVİC’TEN REKOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Amed yenilgisinin ardından 3 puan alarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan Siyah-Beyazlı ekipte Dusan Vlahovic rekor kırdı. Sırp forvet, Kocaelili Tayfur’un, Djalo’yu çekerek düşürdüğü pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Vlahovic böylece Süper Lig’de ilk 11’de başladığı 4 maçta da fileleri havalandırarak 2000- 01 sezonunda sonra bunu yapan ilk futbolcu oldu. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 8 maçta 6 gole ulaştı.

PENALTI TARTIŞMASI

Maçın 47. dakikasında Beşiktaş kalecisi Nübel, ikili mücadelede ilk temasından sonra topa ikinci kez vuran Kocaelisporlu Metehan’ın ayağını eliyle tuttu. Yeşil-Siyahlılar penaltı beklerken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy pozisyonu devam ettirdi. Beşiktaş’ın Alman kalecisi Nübel, Kocaelispor’un Show’la bulduğu golde topu elinden kaçırınca büyük bir hataya imza attı.