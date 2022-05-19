Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin tüm kurullarına seslenip çağrıda bulundu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Beşiktaş’ta başkanlığa yeniden aday olan Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Çebi, “50 yıldır, her takım, başkan, yönetici hakemlerle ilgili konuştu. Beşiktaş’ın menfaatini korumam gereken yerlerde görevimi yaptım. Sorun hakemlerin kendilerinde. ‘Oradakiler gitmeli, yerine gençler gelmeli’ dedim. Bir operasyon yapıldı ama eksik yapıldı. Beşiktaş’a zarar verenler kaldı vermeyenler gönderilenler içinde. Ben liste vermedim, tamamının değişmesi gerektiğini söyledim. TFF’nin bütün kurullarına sesleniyorum istifa edin. Hepsi taraflı. Tahkim, PFDK dahil, aklınıza hangisi geliyorsa. Bu bir fırsattır, hakemleri ve kurulları değiştirelim. Kurullar, başkalarının kurulları” dedi.

Hakemlere veryansın - Başkan Çebi, “Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. Türk futbolunun kurtulması için hakem denen müessesenin sil baştan yapılması lazım. Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir” diye konuştu.

1959 öncesine onay - Çebi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili düşüncesi sorulduğunda “Bir kurala dayanıyorsa ve herkese eşit olarak uygulanıyorsa bence kabul edilmeli. Herkes için adil bir karar olacaksa neden olmasın?” yanıtını verdi.

‘TFF BAŞKANI OLMAM’

Ahmet Nur Çebi, “TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş’ta başkanlık için yeniden aday olmazdım” derken “Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. Tahkim, maç tekrarı kararını vermeden TFF’nin Trabzonspor’u tebrik etmesi garabet” ifadelerini kullandı.

VIDA İLE PAZARLIK - Çebi’nin transferle ilgili sözleri şöyle: “Rıdvan, Ersin, Serdar. Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek. Vida ile pazarlık yapıyoruz. Şartlarımıza uyduğu takdirde çalışırız, uymazsa çalışmayız. Yabancı kuralı engel yaratmazsa Atiba ile devam etmeyi çok istiyorum. Cenk Tosun evladımız. Ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark var.”

FUAT ÇİMEN BAŞVURDU

Beşiktaş’ta 22-29 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi Fuat Çimen, başkan adaylığı başvuru dosyasını Divan Kurulu’na tespit etti.