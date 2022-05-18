Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Ali Koç'a 'şaklaban' demedim'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:35

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'şaklaban' demediğini söyledi. Çebi, Ali Koç'un basın toplantısında Beşiktaş üzerinden örnekler vermesini doğru bulmadığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Bütün ailelere ve başkanlara saygım var. O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam" dedi.

Ayrıca Ahmet Nur Çebi "Ali Koç'un açıklamalarında sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten bir arkadaşımız. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim. A kulübü başkanısınız, çıkın kendinizden örnek verin. Adaletten bahsediyorsanız kendi maçınızda bize yapılan adaletsizliği örnek verin. Sadece Beşiktaş'ın söylenmesi zor durumda bıraktı, evet niyeti o değildir belki ama bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe derbisinin ardından ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.